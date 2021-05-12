Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 349 осіб;
- летальних випадків – 356;
- одужало – 19 766 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 129 073 особи;
- одужало – 1 797 136 осіб;
- летальних випадків – 46 987;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.
18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.
882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
- Станом на 11 травня в Україні підтверджено понад 2,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 4 рази більше одужань за добу.