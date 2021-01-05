В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксировано 5334 новых случая COVID-19. Заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1280 человек;

летальных случаев – 202;

выздоровели – 13850 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 39 286 (в том числе методом ПЦР – 24154, методом ИФА – 15132).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1083585 человек;

выздоровели – 747 408 человек;

летальных исходов – 19 129;

проведения ПЦР-тестов – 5645178.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 846 случаев;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 86 случаев;

Днепропетровская область – 320 случаев;

Донецкая область – 269 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 65 случаев;

Запорожская область – 418 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 266 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 371 случай;

Николаевская область – 87 случаев;

Одесская область – 682 случая;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровенская область – 137 случаев;

Сумская область – 59 случаев;

Тернопольская область – 53 случая;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 376 случаев;

Черновицкая область – 127 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.