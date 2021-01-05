Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1280 человек;
- летальных случаев – 202;
- выздоровели – 13850 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 39 286 (в том числе методом ПЦР – 24154, методом ИФА – 15132).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1083585 человек;
- выздоровели – 747 408 человек;
- летальных исходов – 19 129;
- проведения ПЦР-тестов – 5645178.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 846 случаев;
Винницкая область – 76 случаев;
Волынская область – 86 случаев;
Днепропетровская область – 320 случаев;
Донецкая область – 269 случаев;
Житомирская область – 77 случаев;
Закарпатская область – 65 случаев;
Запорожская область – 418 случаев;
Ивано-Франковская область – 61 случай;
Киевская область – 266 случаев;
Кировоградская область – 25 случаев;
Луганская область – 33 случая;
Львовская область – 371 случай;
Николаевская область – 87 случаев;
Одесская область – 682 случая;
Полтавская область – 376 случаев;
Ровенская область – 137 случаев;
Сумская область – 59 случаев;
Тернопольская область – 53 случая;
Харьковская область – 313 случаев;
Херсонская область – 84 случая;
Хмельницкая область – 40 случаев;
Черкасская область – 376 случаев;
Черновицкая область – 127 случаев;
Черниговская область – 87 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
- 3 января в Украине выявлено 4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 170 детей и 163 медработника.