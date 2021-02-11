Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1784 человека;
- выписаны из больниц – 2037 человек;
- летальных случаев – 124;
- выздоровели – 6568 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 43 126 (в том числе методом ПЦР – 26739, методом ИФА – 16387).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1258094 лица;
- выздоровели – 1098944 лица;
- летальных исходов – 24 058;
- проведения ПЦР-тестов – 6474315.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 335 случаев;
Винницкая область – 392 случая;
Волынская область – 125 случаев;
Днепропетровская область – 306 случаев;
Донецкая область – 156 случаев;
Житомирская область – 367 случаев;
Закарпатская область – 368 случаев;
Запорожская область – 182 случая;
Ивано-Франковская область – 482 случая;
Киевская область – 159 случаев;
Кировоградская область – 37 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 319 случаев;
Николаевская область – 83 случая;
Одесская область – 155 случаев;
Полтавская область – 126 случаев;
Ровенская область – 139 случаев;
Сумская область – 102 случая;
Тернопольская область – 153 случая;
Харьковская область – 232 случая;
Херсонская область – 42 случая;
Хмельницкая область – 235 случаев;
Черкасская область – 129 случаев;
Черновицкая область – 291 случай;
Черниговская область – 81 случай.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и г. Киев (335).
- По состоянию на 10 февраля в Украине подтверждено более 3,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в два раза больше выздоровлений за сутки.