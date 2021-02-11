В Украине за минувшие сутки, 10 февраля, зафиксировано 5039 новых случаев COVID-19. Заболели 277 детей и 281 медработник.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1784 человека;

выписаны из больниц – 2037 человек;

летальных случаев – 124;

выздоровели – 6568 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 43 126 (в том числе методом ПЦР – 26739, методом ИФА – 16387).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1258094 лица;

выздоровели – 1098944 лица;

летальных исходов – 24 058;

проведения ПЦР-тестов – 6474315.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 335 случаев;

Винницкая область – 392 случая;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 367 случаев;

Закарпатская область – 368 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 482 случая;

Киевская область – 159 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 319 случаев;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 126 случаев;

Ровенская область – 139 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Тернопольская область – 153 случая;

Харьковская область – 232 случая;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 129 случаев;

Черновицкая область – 291 случай;

Черниговская область – 81 случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и г. Киев (335).