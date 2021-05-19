В Україні за минулу добу, 18 травня, зафіксовано 5138 нових випадків COVID-19. Захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 269 осіб;

виписано з лікарень – 3 174 особи;

летальних випадків – 227;

одужало – 17 102 особи;

здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 165 233 особи;

одужало – 1 899 446 осіб;

летальних випадків – 48 696;

проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 477 випадків;

Вінницька область – 128 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 457 випадків;

Донецька область – 336 випадків;

Житомирська область – 115 випадків;

Закарпатська область – 67 випадків;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 98 випадків;

Київська область – 336 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 239 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 167 випадків;

Тернопільська область – 108 випадків;

Харківська область – 567 випадків;

Херсонська область – 110 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 62 випадки;

Чернігівська область – 53 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.