В Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксовано 5165 нових випадків COVID-19. Захворіли 324 дитини та 109 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 884 особи;

виписано з лікарень – 2 821 особа;

летальних випадків – 203;

одужало – 16 748 осіб;

здійснено тестувань за добу – 69 732 (зокрема методом ПЛР – 29 509, методом ІФА – 12 693);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 170 398 осіб;

одужало – 1 916 194 особи;

летальних випадків – 48 899;

проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 433 випадки;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 196 випадків;

Дніпропетровська область – 489 випадків;

Донецька область – 291 випадок;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 311 випадків;

Івано-Франківська область – 126 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 80 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 283 випадки;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 129 випадків;

Тернопільська область – 141 випадок;

Харківська область – 429 випадків;

Херсонська область – 240 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 181 випадок;

Чернівецька область – 86 випадків;

Чернігівська область – 131 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.