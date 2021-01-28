За прошедшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировано 5529 новых случаев COVID-19. Заболели 248 детей и 236 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1941 человек;

летальных случаев – 149;

выздоровели – 11946 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 48 736 (в том числе методом ПЦР – 28627, методом ИФА – 20109).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1206412 человек;

выздоровели – 992 031 человек;

летальных исходов – 22 351;

проведения ПЦР-тестов – 6184320.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 396 случаев;

Винницкая область – 255 случаев;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 296 случаев;

Донецкая область – 201 случай;

Житомирская область – 263 случая;

Закарпатская область – 247 случаев;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 262 случая;

Киевская область – 163 случая;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 105 случаев;

Львовская область – 454 случая;

Николаевская область – 308 случаев;

Одесская область – 171 случай;

Полтавская область – 151 случай;

Ровенская область – 172 случая;

Сумская область – 175 случаев;

Тернопольская область – 213 случаев;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 102 случая;

Хмельницкая область – 242 случая;

Черкасская область – 103 случая;

Черновицкая область – 285 случаев;

Черниговская область – 199 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.