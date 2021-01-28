Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1941 человек;
- летальных случаев – 149;
- выздоровели – 11946 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 48 736 (в том числе методом ПЦР – 28627, методом ИФА – 20109).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1206412 человек;
- выздоровели – 992 031 человек;
- летальных исходов – 22 351;
- проведения ПЦР-тестов – 6184320.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 396 случаев;
Винницкая область – 255 случаев;
Волынская область – 159 случаев;
Днепропетровская область – 296 случаев;
Донецкая область – 201 случай;
Житомирская область – 263 случая;
Закарпатская область – 247 случаев;
Запорожская область – 249 случаев;
Ивано-Франковская область – 262 случая;
Киевская область – 163 случая;
Кировоградская область – 45 случаев;
Луганская область – 105 случаев;
Львовская область – 454 случая;
Николаевская область – 308 случаев;
Одесская область – 171 случай;
Полтавская область – 151 случай;
Ровенская область – 172 случая;
Сумская область – 175 случаев;
Тернопольская область – 213 случаев;
Харьковская область – 313 случаев;
Херсонская область – 102 случая;
Хмельницкая область – 242 случая;
Черкасская область – 103 случая;
Черновицкая область – 285 случаев;
Черниговская область – 199 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
- По состоянию на 27 января в Украине было зафиксировано более 3,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в 4 раза больше выздоровлений за сутки.