Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3049 человек;
- выписаны из больниц – 2470 человек;
- летальных случаев – 152;
- выздоровели – 3645 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 79 538 (в том числе методом ПЦР – 34351, методом ИФА – 15548)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29639.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1317694 лица;
- выздоровели – 1155422 лица;
- летальных исходов – 25 461;
- проведения ПЦР-тестов – 6772495.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 547 случаев;
Винницкая область – 601 случай;
Волынская область – 140 случаев;
Днепропетровская область – 227 случаев;
Донецкая область – 126 случаев;
Житомирская область – 164 случая;
Закарпатская область – 389 случаев;
Запорожская область – 156 случаев;
Ивано-Франковская область – 600 случаев;
Киевская область – 275 случаев;
Кировоградская область – 58 случаев;
Луганская область – 51 случай;
Львовская область – 287 случаев;
Николаевская область – 204 случая;
Одесская область – 215 случаев;
Полтавская область – 92 случая;
Ровенская область – 145 случаев;
Сумская область – 136 случаев;
Тернопольская область – 174 случая;
Харьковская область – 361 случай;
Херсонская область – 28 случаев;
Хмельницкая область – 235 случаев;
Черкасская область – 74 случая;
Черновицкая область – 524 случая;
Черниговская область – 41 случай.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.