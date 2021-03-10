Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1904 человека;
- выписаны из больниц – 712 человек;
- летальных случаев – 219;
- выздоровели – 5687 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 64 126 (в том числе методом ПЦР – 33904, методом ИФА – 15116)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15106.
За все время эпидемии в Украине:
заболело – 1416438 человек;
выздоровели – 1204916 человек;
летальных исходов – 27 423;
проведения ПЦР-тестов – 7188346.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 644 случая;
Винницкая область – 575 случаев;
Волынская область – 125 случаев;
Днепропетровская область – 226 случаев;
Донецкая область – 118 случаев;
Житомирская область – 141 случай;
Закарпатская область – 399 случаев;
Запорожская область – 218 случаев;
Ивано-Франковская область – 502 случая;
Киевская область – 320 случаев;
Кировоградская область – 31 случай;
Луганская область – 74 случая;
Львовская область – 523 случая;
Николаевская область – 229 случаев;
Одесская область – 586 случаев;
Полтавская область – 153 случая;
Ровенская область – 173 случая;
Сумская область – 50 случаев;
Тернопольская область – 148 случаев;
Харьковская область – 270 случаев;
Херсонская область – 6 случаев;
Хмельницкая область – 152 случая;
Черкасская область – 151 случай;
Черновицкая область – 533 случая;
Черниговская область – 30 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
- По состоянию на 9 марта в Украине подтверждено более 3,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и втрое меньше выздоровлений за сутки.