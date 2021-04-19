Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 387 осіб;
- виписано з лікарень – 1 737 осіб;
- летальних випадків – 214;
- одужало – 5 598 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 953 016 осіб;
- одужало – 1 487 677 осіб;
- летальних випадків – 40 000;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 447 випадків;
Вінницька область – 122 випадки;
Волинська область – 214 випадків;
Дніпропетровська область – 761 випадок;
Донецька область – 377 випадків;
Житомирська область – 267 випадків;
Закарпатська – 48 випадків;
Запорізька область – 90 випадків;
Івано-Франківська область – 48 випадків;
Київська область – 428 випадків;
Кіровоградська область – 164 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 490 випадків;
Миколаївська область – 461 випадок;
Одеська область – 372 випадки;
Полтавська область – 164 випадки;
Рівненська область – 150 випадків;
Сумська область – 205 випадків;
Тернопільська область – 219 випадків;
Харківська область – 622 випадки;
Херсонська область – 103 випадки;
Хмельницька область – 100 випадків;
Черкаська область – 273 випадки;
Чернівецька область – 139 випадків;
Чернігівська область – 195 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).