Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2497 человек;
- летальных случаев – 130;
- выздоровели – 3491 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 27 598 (в том числе методом ПЦР – 17338, методом ИФА – 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27024).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1467548 человек;
- выздоровели – 1226007 человек;
- летальных исходов – 28 433;
- проведения ПЦР-тестов – 7377404.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 313 случаев;
Винницкая область – 426 случаев;
Волынская область – 129 случаев;
Днепропетровская область – 439 случаев;
Донецкая область – 85 случаев;
Житомирская область – 778 случаев;
Закарпатская – 333 случая;
Запорожская область – 61 случай;
Ивано-Франковская область – 330 случаев;
Киевская область – 464 случая;
Кировоградская область – 10 случаев;
Луганская – 19 случаев;
Львовская область – 552 случая;
Николаевская область – 310 случаев;
Одесская область – 407 случаев;
Полтавская область – 165 случаев;
Ровенская область – 111 случаев;
Сумская область – 197 случаев;
Тернопольская область – 274 случая;
Харьковская область – 373 случая;
Херсонская область – 53 случая;
Хмельницкая область – 329 случаев;
Черкасская область – 144 случая;
Черновицкая область – 396 случаев;
Черниговская область – 94 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
- По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано более 13,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является наибольшим показателем с начала года. Выздоровлений за сутки – почти втрое меньше.