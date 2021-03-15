В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6792 новых случая COVID-19. Заболели 326 детей и 109 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2497 человек;

летальных случаев – 130;

выздоровели – 3491 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 27 598 (в том числе методом ПЦР – 17338, методом ИФА – 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27024).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1467548 человек;

выздоровели – 1226007 человек;

летальных исходов – 28 433;

проведения ПЦР-тестов – 7377404.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 313 случаев;

Винницкая область – 426 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 439 случаев;

Донецкая область – 85 случаев;

Житомирская область – 778 случаев;

Закарпатская – 333 случая;

Запорожская область – 61 случай;

Ивано-Франковская область – 330 случаев;

Киевская область – 464 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская – 19 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 310 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 165 случаев;

Ровенская область – 111 случаев;

Сумская область – 197 случаев;

Тернопольская область – 274 случая;

Харьковская область – 373 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 396 случаев;

Черниговская область – 94 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.