Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 569 осіб;
- летальних випадків – 346;
- одужало – 19 507 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 135 886 осіб;
- одужало – 1 816 643 особи;
- летальних випадків – 47 333;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.
20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.
901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
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Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;
Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
- Станом на 12 травня в Україні підтверджено понад 4,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4 рази більше одужань за добу.