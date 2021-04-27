В Україні за минулу добу зафіксовано 7 915 нових випадків COVID-19. Захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 650 осіб;

летальних випадків – 432;

одужало – 17 391 особа;

здійснено тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 038 248 осіб;

одужало – 1 596 829 осіб;

летальних випадків – 42 950;

проведено ПЛР-тестувань – 9 292 051.

11 100 людей щеплено проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.

:round_pushpin:539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;

Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;

Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;

Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;

Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;

Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;

Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;

Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;

Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;

Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;

Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;

Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;

Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;

Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;

Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;

Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;

Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;

Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;

Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;

Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;

Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;

Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;

Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;

Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.