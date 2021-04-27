Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 650 осіб;
- летальних випадків – 432;
- одужало – 17 391 особа;
- здійснено тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 038 248 осіб;
- одужало – 1 596 829 осіб;
- летальних випадків – 42 950;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 292 051.
11 100 людей щеплено проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.
:round_pushpin:539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
- Народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що західні області вже вийшли з червоної зони. Є тенденція, що так буде і з Києвом.