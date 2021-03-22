Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3026 человек;
- выписаны из больниц – 1272 человека;
- летальных случаев – 157;
- выздоровели – 2993 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 34 129 (в том числе методом ПЦР – 21611, методом ИФА – 4418)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8100.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1554256 человек;
- выздоровели – 1260842 лица;
- летальных исходов – 30 098;
- проведения ПЦР-тестов – 7681388.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 349 случаев;
Винницкая область – 513 случаев;
Волынская область – 186 случаев;
Днепропетровская область – 455 случаев;
Донецкая область – 210 случаев;
Житомирская область – 580 случаев;
Закарпатская – 289 случаев;
Запорожская область – 189 случаев;
Ивано-Франковская область – 241 случай;
Киевская область – 557 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 937 случаев;
Николаевская область – 301 случай;
Одесская область – 745 случаев;
Полтавская область – 130 случаев;
Ровенская область – 125 случаев;
Сумская область – 289 случаев;
Тернопольская область – 276 случаев;
Харьковская область – 456 случаев;
Херсонская область – 86 случаев;
Хмельницкая область – 198 случаев;
Черкасская область – 247 случаев;
Черновицкая область – 384 случая;
Черниговская область – 129 случаев.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.