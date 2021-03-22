В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7893 новых случая COVID-19. Заболели 413 детей и 161 медработник.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3026 человек;

выписаны из больниц – 1272 человека;

летальных случаев – 157;

выздоровели – 2993 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 34 129 (в том числе методом ПЦР – 21611, методом ИФА – 4418)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8100.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1554256 человек;

выздоровели – 1260842 лица;

летальных исходов – 30 098;

проведения ПЦР-тестов – 7681388.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 349 случаев;

Винницкая область – 513 случаев;

Волынская область – 186 случаев;

Днепропетровская область – 455 случаев;

Донецкая область – 210 случаев;

Житомирская область – 580 случаев;

Закарпатская – 289 случаев;

Запорожская область – 189 случаев;

Ивано-Франковская область – 241 случай;

Киевская область – 557 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 937 случаев;

Николаевская область – 301 случай;

Одесская область – 745 случаев;

Полтавская область – 130 случаев;

Ровенская область – 125 случаев;

Сумская область – 289 случаев;

Тернопольская область – 276 случаев;

Харьковская область – 456 случаев;

Херсонская область – 86 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 247 случаев;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 129 случаев.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.