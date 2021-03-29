В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8346 новых случаев COVID-19. Заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3129 человек;

выписаны из больниц – 1647 человек;

летальных случаев – 178;

выздоровели – 2875 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 39 732 (в том числе методом ПЦР – 24404, методом ИФА – 5631)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9697.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1652409 человек;

выздоровели – 1303500 человек;

летальных исходов – 32 132;

проведения ПЦР-тестов – 8007427.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 402 случая;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 223 случая;

Днепропетровская область – 647 случаев;

Донецкая область – 175 случаев;

Житомирская область – 567 случаев;

Закарпатская – 201 случай;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 518 случаев;

Кировоградская область – 59 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 820 случаев;

Николаевская область – 243 случая;

Одесская область – 658 случаев;

Полтавская область – 154 случая;

Ровенская область – 139 случаев;

Сумская область – 326 случаев;

Тернопольская область – 390 случаев;

Харьковская область – 664 случая;

Херсонская область – 145 случаев;

Хмельницкая область – 428 случаев;

Черкасская область – 392 случая;

Черновицкая область – 292 случая;

Черниговская область – 147 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.