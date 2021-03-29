Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3129 человек;
- выписаны из больниц – 1647 человек;
- летальных случаев – 178;
- выздоровели – 2875 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 39 732 (в том числе методом ПЦР – 24404, методом ИФА – 5631)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9697.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1652409 человек;
- выздоровели – 1303500 человек;
- летальных исходов – 32 132;
- проведения ПЦР-тестов – 8007427.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 402 случая;
Винницкая область – 365 случаев;
Волынская область – 223 случая;
Днепропетровская область – 647 случаев;
Донецкая область – 175 случаев;
Житомирская область – 567 случаев;
Закарпатская – 201 случай;
Запорожская область – 136 случаев;
Ивано-Франковская область – 226 случаев;
Киевская область – 518 случаев;
Кировоградская область – 59 случаев;
Луганская область – 29 случаев;
Львовская область – 820 случаев;
Николаевская область – 243 случая;
Одесская область – 658 случаев;
Полтавская область – 154 случая;
Ровенская область – 139 случаев;
Сумская область – 326 случаев;
Тернопольская область – 390 случаев;
Харьковская область – 664 случая;
Херсонская область – 145 случаев;
Хмельницкая область – 428 случаев;
Черкасская область – 392 случая;
Черновицкая область – 292 случая;
Черниговская область – 147 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
- 27 марта в Украине зафиксировали 11 932 новых случая инфицирования COVID-19. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.