В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9012 новых случаев COVID-19. Заболели 491 ребенок и 193 медработника.

Об этом сообщает министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4216 человек;

летальных случаев – 145;

выздоровели – 2743 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 60 522 (в том числе методом ПЦР – 31598, методом ИФА – 6132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22792).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1460756 человек;

выздоровели – 1222516 человек;

летальных исходов – 28 303;

проведения ПЦР-тестов – 7360066.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 439 случаев;

Винницкая область – 634 случая;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 660 случаев;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 923 случая;

Закарпатская – 311 случаев;

Запорожская область – 114 случаев;

Ивано-Франковская область – 461 случай;

Киевская область – 552 случая;

Кировоградская область – 56 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 344 случая;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 105 случаев;

Ровенская область – 155 случаев;

Сумская область – 309 случаев;

Тернопольская область – 365 случаев;

Харьковская область – 569 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 533 случая;

Черкасская область – 142 случая;

Черновицкая область – 477 случаев;

Черниговская область – 194 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.