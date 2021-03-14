Об этом сообщает министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4216 человек;
- летальных случаев – 145;
- выздоровели – 2743 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 60 522 (в том числе методом ПЦР – 31598, методом ИФА – 6132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22792).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1460756 человек;
- выздоровели – 1222516 человек;
- летальных исходов – 28 303;
- проведения ПЦР-тестов – 7360066.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 439 случаев;
Винницкая область – 634 случая;
Волынская область – 150 случаев;
Днепропетровская область – 660 случаев;
Донецкая область – 346 случаев;
Житомирская область – 923 случая;
Закарпатская – 311 случаев;
Запорожская область – 114 случаев;
Ивано-Франковская область – 461 случай;
Киевская область – 552 случая;
Кировоградская область – 56 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Львовская область – 590 случаев;
Николаевская область – 344 случая;
Одесская область – 485 случаев;
Полтавская область – 105 случаев;
Ровенская область – 155 случаев;
Сумская область – 309 случаев;
Тернопольская область – 365 случаев;
Харьковская область – 569 случаев;
Херсонская область – 71 случай;
Хмельницкая область – 533 случая;
Черкасская область – 142 случая;
Черновицкая область – 477 случаев;
Черниговская область – 194 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
- По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано более 13,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является наибольшим показателем с начала года. Выздоровлений за сутки – почти втрое меньше.