Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4250 человек;
- выписаны из больниц – 3736 человек;
- летальных случаев – 262;
- выздоровели – 5330 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 106 464 (в том числе методом ПЦР – 47365, методом ИФА – 18615) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40484.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1425522 лица;
- выздоровели – 1210246 человек;
- летальных исходов – 27 685;
- проведения ПЦР-тестов – 7235711.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 853 случая;
Винницкая область – 659 случаев;
Волынская область – 171 случай;
Днепропетровская область – 339 случаев;
Донецкая область – 276 случаев;
Житомирская область – 384 случая;
Закарпатская область – 463 случая;
Запорожская область – 249 случаев;
Ивано-Франковская область – 533 случая;
Киевская область – 510 случаев;
Кировоградская область – 68 случаев;
Луганская область – 67 случаев;
Львовская область – 600 случаев;
Николаевская область – 143 случая;
Одесская область – 588 случаев;
Полтавская область – 358 случаев;
Ровенская область – 267 случаев;
Сумская область – 185 случаев;
Тернопольская область – 355 случаев;
Харьковская область – 558 случаев;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 507 случаев;
Черкасская область – 254 случая;
Черновицкая область – 587 случаев;
Черниговская область – 66 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
- По состоянию на 10 марта в Украине подтверждено более 6,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровело за сутки меньше людей, чем заразилось.