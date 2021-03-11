В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9084 новых случая COVID-19. Заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4250 человек;

выписаны из больниц – 3736 человек;

летальных случаев – 262;

выздоровели – 5330 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 106 464 (в том числе методом ПЦР – 47365, методом ИФА – 18615) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40484.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1425522 лица;

выздоровели – 1210246 человек;

летальных исходов – 27 685;

проведения ПЦР-тестов – 7235711.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 853 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 171 случай;

Днепропетровская область – 339 случаев;

Донецкая область – 276 случаев;

Житомирская область – 384 случая;

Закарпатская область – 463 случая;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 533 случая;

Киевская область – 510 случаев;

Кировоградская область – 68 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 600 случаев;

Николаевская область – 143 случая;

Одесская область – 588 случаев;

Полтавская область – 358 случаев;

Ровенская область – 267 случаев;

Сумская область – 185 случаев;

Тернопольская область – 355 случаев;

Харьковская область – 558 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 507 случаев;

Черкасская область – 254 случая;

Черновицкая область – 587 случаев;

Черниговская область – 66 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.