В Україні за минулу добу зафіксовано 9590 нових випадків COVID-19. Захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 623 особи;

летальних випадків – 441;

одужало – 20 062 особи;

здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 047 838 осіб;

одужало – 1 616 891 особа;

летальних випадків – 43 391;

проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.

19 590 людей щеплено проти COVID-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні.

558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;

Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;

Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;

Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;

Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;

Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;

Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;

Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;

Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення;

Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;

Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;

Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;

Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;

Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;

Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;

Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;

Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;

Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;

Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;

Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;

Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;

Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;

Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;

Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;

Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.