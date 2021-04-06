В Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 276 новых случаев COVID-19. Заболели 508 детей и 338 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2545 человек;

летальных случаев – 430;

выздоровели – 10240 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41512, методом ИФА – 21279,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29187).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1769164 лица;

выздоровели – 1362379 человек;

летальных исходов – 35 017;

проведения ПЦР-тестов – 8397586.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1432 случая / 1710 прививок;

Винницкая область – 446 случаев / 750 прививок;

Волынская область – 317 случаев / 420 прививок;

Днепропетровская область – 844 случая / 1010 прививок;

Донецкая область – 523 случая / 580 прививок;

Житомирская область – 213 случаев / 470 прививок;

Закарпатская – 389 случаев / 240 прививок;

Запорожская область – 611 случаев / 710 прививок;

Ивано-Франковская область – 85 случаев / 667 прививок;

Киевская область – 889 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область – 99 случаев / 470 прививок;

Луганская область – 217 случаев / 420 прививок;

Львовская область – 1105 случаев / 660 прививок;

Николаевская область – 369 случаев / 430 прививок;

Одесская область – 1436 случаев / 500 прививок;

Полтавская область – 730 случаев / 720 прививок;

Ровенская область – 503 случая / 429 прививок;

Сумская область – 205 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область – 511 случаев / 440 прививок;

Харьковская область – 878 случаев / 660 прививок;

Херсонская область – 111 случаев / 10 прививок;

Хмельницкая область – 352 случая / 410 прививок;

Черкасская область – 599 случаев / 420 прививок;

Черновицкая область – 361 случай / 270 прививок;

Черниговская область – 51 случай / 100 прививок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.