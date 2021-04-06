Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2545 человек;
- летальных случаев – 430;
- выздоровели – 10240 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41512, методом ИФА – 21279,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29187).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1769164 лица;
- выздоровели – 1362379 человек;
- летальных исходов – 35 017;
- проведения ПЦР-тестов – 8397586.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев – 1432 случая / 1710 прививок;
Винницкая область – 446 случаев / 750 прививок;
Волынская область – 317 случаев / 420 прививок;
Днепропетровская область – 844 случая / 1010 прививок;
Донецкая область – 523 случая / 580 прививок;
Житомирская область – 213 случаев / 470 прививок;
Закарпатская – 389 случаев / 240 прививок;
Запорожская область – 611 случаев / 710 прививок;
Ивано-Франковская область – 85 случаев / 667 прививок;
Киевская область – 889 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область – 99 случаев / 470 прививок;
Луганская область – 217 случаев / 420 прививок;
Львовская область – 1105 случаев / 660 прививок;
Николаевская область – 369 случаев / 430 прививок;
Одесская область – 1436 случаев / 500 прививок;
Полтавская область – 730 случаев / 720 прививок;
Ровенская область – 503 случая / 429 прививок;
Сумская область – 205 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область – 511 случаев / 440 прививок;
Харьковская область – 878 случаев / 660 прививок;
Херсонская область – 111 случаев / 10 прививок;
Хмельницкая область – 352 случая / 410 прививок;
Черкасская область – 599 случаев / 420 прививок;
Черновицкая область – 361 случай / 270 прививок;
Черниговская область – 51 случай / 100 прививок.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
- В Украине за 4 апреля зафиксировано 10 179 новых случаев COVID-19. Заболела 431 ребенок и 152 медработника.