За минулу добу, 15 грудня, в Україні зафіксовано ​​10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 242 особи;

летальних випадків – 264;

одужало – 12 549 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 919 704 особи;

одужало – 535 417 осіб;

летальних випадків – 15 744;

проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 95 160 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Волинська область – 28 923 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Донецька область – 30 466 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Київська область – 50 040 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків;

Луганська область – 8 166 випадків;

Львівська область – 54 833 випадки;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Харківська область – 63 178 випадків;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Чернігівська область – 25 330 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.