Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 242 особи;
летальних випадків – 264;
одужало – 12 549 осіб;
здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
За весь час епідемії в Україні:
захворіло – 919 704 особи;
одужало – 535 417 осіб;
летальних випадків – 15 744;
проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 95 160 випадків;
Вінницька область – 20 093 випадки;
Волинська область – 28 923 випадки;
Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
Донецька область – 30 466 випадків;
Житомирська область – 34 611 випадків;
Закарпатська область – 26 432 випадки;
Запорізька область – 43 835 випадків;
Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
Київська область – 50 040 випадків;
Кіровоградська область – 7 375 випадків;
Луганська область – 8 166 випадків;
Львівська область – 54 833 випадки;
Миколаївська область – 24 749 випадків;
Одеська область – 59 974 випадки;
Полтавська область – 30 466 випадків;
Рівненська область – 36 974 випадки;
Сумська область – 36 251 випадок;
Тернопільська область – 31 581 випадок;
Харківська область – 63 178 випадків;
Херсонська область – 14 643 випадки;
Хмельницька область – 35 157 випадків;
Черкаська область – 32 803 випадки;
Чернівецька область – 37 266 випадків;
Чернігівська область – 25 330 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
- Станом на 15 грудня в Україні підтверджено понад 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому зафіксовано рекордну кількість одужань.