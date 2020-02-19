В Украине за неделю от гриппа скончались десять человек

За неделю в Украине было зарегистрировано десять летальных случаев вследствие гриппа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, с 10 по 16 февраля ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4 % – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4 % больше эпидемического порога по Украине.

Отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В частности, в Харьковской, Луганской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности, а во всех других областях зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

Подчеркивается, что всего за неделю было зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции. Кроме того, с начала эпидемического сезона – 38 человек умерли от осложнений гриппа.

В Минздраве добавили, что ни один умерший не был привит против гриппа.