Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что Украина направляет за границу образцы для проверки на мутации коронавируса.

Во время последних исследований в дополнение к “британскому”, который зафиксировали в Украине ранее, был обнаружен также “южноафриканский” штамм коронавируса.

“У нас сейчас в Украине распространяется “британский” штамм вируса. Он зафиксирован на всей территории Украины. Также во время последних исследований, которые проводились за рубежом, мы отправляем соответствующие образцы, был обнаружен на территории Украины и “южноафриканский” штамм”, – подчеркнул Степанов.

“Отличие этого штамма в том, что он более агрессивен. Сокращен до 1-3 дней инкубационный период. Он более заразен, им инфицируется втрое больше людей, чем предыдущими штаммами этого вируса, он поражает более молодое население”, – уточнил министр.

В связи с этим он призвал украинцев соблюдать масочный режим, избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком.

Степанов также рассказал, что благодаря соблюдению строгого карантина в западных регионах Украины уже удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

“В областях, которые первыми попали в “красный” уровень эпидопасности, это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие высвобождаются койки. На сегодняшний день показатели заполняемости коек с кислородом меньше или около 50%. Но ситуация с каждым днем улучшается”, – заявил Степанов.

(На видео – с 3:15)

Накануне глава МОЗ в эфире телеканала “Украина 24” сообщил, что “южноафриканский” штамм коронавируса обнаружен в двух областях Украины. Однако Степанов не уточнил, в каких именно.

“Британский” штамм, который сейчас в Украине, распространен по всей территории страны. Мы поздно вечером вчера получили данные из Лондона, куда отправляли образцы – по всем областям зафиксирован этот штамм. Более того, у нас в двух областях зафиксирован “южноафриканский” штамм. Эти два штамма являются более агрессивными, они меняют клиническую картину. Врачам сейчас трудно, потому что достаточно большое количество тяжелых больных”, – сказал он.