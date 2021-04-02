Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он напомнил, что Украина направляет за границу образцы для проверки на мутации коронавируса.
Во время последних исследований в дополнение к “британскому”, который зафиксировали в Украине ранее, был обнаружен также “южноафриканский” штамм коронавируса.
“У нас сейчас в Украине распространяется “британский” штамм вируса. Он зафиксирован на всей территории Украины. Также во время последних исследований, которые проводились за рубежом, мы отправляем соответствующие образцы, был обнаружен на территории Украины и “южноафриканский” штамм”, – подчеркнул Степанов.
“Отличие этого штамма в том, что он более агрессивен. Сокращен до 1-3 дней инкубационный период. Он более заразен, им инфицируется втрое больше людей, чем предыдущими штаммами этого вируса, он поражает более молодое население”, – уточнил министр.
В связи с этим он призвал украинцев соблюдать масочный режим, избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком.
Степанов также рассказал, что благодаря соблюдению строгого карантина в западных регионах Украины уже удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом.
“В областях, которые первыми попали в “красный” уровень эпидопасности, это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие высвобождаются койки. На сегодняшний день показатели заполняемости коек с кислородом меньше или около 50%. Но ситуация с каждым днем улучшается”, – заявил Степанов.
(На видео – с 3:15)
Накануне глава МОЗ в эфире телеканала “Украина 24” сообщил, что “южноафриканский” штамм коронавируса обнаружен в двух областях Украины. Однако Степанов не уточнил, в каких именно.
“Британский” штамм, который сейчас в Украине, распространен по всей территории страны. Мы поздно вечером вчера получили данные из Лондона, куда отправляли образцы – по всем областям зафиксирован этот штамм. Более того, у нас в двух областях зафиксирован “южноафриканский” штамм. Эти два штамма являются более агрессивными, они меняют клиническую картину. Врачам сейчас трудно, потому что достаточно большое количество тяжелых больных”, – сказал он.
- В феврале британско-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что его вакцина, разработанная в Оксфордском университете, по-видимому, обеспечивает лишь ограниченную защиту от легких заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19.
- Согласно исследованиям ученых, шипы белка южноафриканского штамма коронавируса SARS-CoV-2 в 10 раз хуже связываются с антителами, выработанными после вакцинации. Это может свидетельствовать о необходимости разработки новой вакцины.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов назвал несколько причин ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине. Одна из них – распространение нового, более агрессивного “британского” штамма COVID-19.
- По словам Максима Степанова, в Украине выросли риски “постковидного синдрома” из-за распространения “британского” штамма коронавируса COVID-19. Так, до 70% украинцев, переболевших этим штаммом, нуждаются в реабилитации.