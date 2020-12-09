Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1281 человек;
- летальных случаев – 276;
- выздоровели – 14554 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 58 271 (в том числе методом ПЦР – 37822, методом ИФА – 20449).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 845 343 человека;
- выздоровели – 451 118 человек;
- летальных исходов – 14 204;
- проведения ПЦР-тестов – 4876501.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 84538 случаев;
- Винницкая область – 18 988 случаев;
- Волынская область – 26 832 случая;
- Днепропетровская область – 46 056 случаев;
- Донецкая область – 27044 случаи;
- Житомирская область – 32 498 случаев;
- Закарпатская область – 25 029 случаев;
- Запорожская область – 38 698 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;
- Киевская область – 45 497 случаев;
- Кировоградская область – 6524 случая;
- Луганская область – 7275 случаев;
- Львовская область – 51 375 случаев;
- Николаевская область – 22 127 случаев;
- Одесская область – 54123 случаи;
- Полтавская область – 27 222 случая;
- Ровенская область – 34 578 случаев;
- Сумская область – 34 226 случаев;
- Тернопольская область – 30 203 случая;
- Харьковская область – 60 273 случая;
- Херсонская область – 12 826 случаев;
- Хмельницкая область – 32 960 случаев;
- Черкасская область – 28 728 случаев;
- Черновицкая область – 35 826 случаев;
- Черниговская область – 22 167 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
- По состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано более 10,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом количество выздоровевших за сутки превысило показатель новых инфицирований.