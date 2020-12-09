В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 654 ребенка и 682 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1281 человек;

летальных случаев – 276;

выздоровели – 14554 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 58 271 (в том числе методом ПЦР – 37822, методом ИФА – 20449).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 845 343 человека;

выздоровели – 451 118 человек;

летальных исходов – 14 204;

проведения ПЦР-тестов – 4876501.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 84538 случаев;

Винницкая область – 18 988 случаев;

Волынская область – 26 832 случая;

Днепропетровская область – 46 056 случаев;

Донецкая область – 27044 случаи;

Житомирская область – 32 498 случаев;

Закарпатская область – 25 029 случаев;

Запорожская область – 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;

Киевская область – 45 497 случаев;

Кировоградская область – 6524 случая;

Луганская область – 7275 случаев;

Львовская область – 51 375 случаев;

Николаевская область – 22 127 случаев;

Одесская область – 54123 случаи;

Полтавская область – 27 222 случая;

Ровенская область – 34 578 случаев;

Сумская область – 34 226 случаев;

Тернопольская область – 30 203 случая;

Харьковская область – 60 273 случая;

Херсонская область – 12 826 случаев;

Хмельницкая область – 32 960 случаев;

Черкасская область – 28 728 случаев;

Черновицкая область – 35 826 случаев;

Черниговская область – 22 167 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.