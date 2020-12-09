Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1281 человек;
  • летальных случаев – 276;
  • выздоровели – 14554 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 58 271 (в том числе методом ПЦР – 37822, методом ИФА – 20449).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 845 343 человека;
  • выздоровели – 451 118 человек;
  • летальных исходов – 14 204;
  • проведения ПЦР-тестов – 4876501.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 84538 случаев;
  • Винницкая область – 18 988 случаев;
  • Волынская область – 26 832 случая;
  • Днепропетровская область – 46 056 случаев;
  • Донецкая область – 27044 случаи;
  • Житомирская область – 32 498 случаев;
  • Закарпатская область – 25 029 случаев;
  • Запорожская область – 38 698 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;
  • Киевская область – 45 497 случаев;
  • Кировоградская область – 6524 случая;
  • Луганская область – 7275 случаев;
  • Львовская область – 51 375 случаев;
  • Николаевская область – 22 127 случаев;
  • Одесская область – 54123 случаи;
  • Полтавская область – 27 222 случая;
  • Ровенская область – 34 578 случаев;
  • Сумская область – 34 226 случаев;
  • Тернопольская область – 30 203 случая;
  • Харьковская область – 60 273 случая;
  • Херсонская область – 12 826 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 960 случаев;
  • Черкасская область – 28 728 случаев;
  • Черновицкая область – 35 826 случаев;
  • Черниговская область – 22 167 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.