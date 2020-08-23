Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Сейчас в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев. Всего проведено 1416001 тестирования методом ПЦР.

Всего за сутки выписаны 500 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3592 случая;
  • Волынская область – 5102 случая;
  • Днепропетровская область – 1966 случаев;
  • Донецкая область – 1234 случая;
  • Житомирская область – 2821 случай;
  • Закарпатская область – 6987 случаев;
  • Запорожская область – 1331 случай;
  • Ивано-Франковская область – 7805 случаев;
  • Кировоградская область – 764 случая;
  • Киев – 11814 случаев;
  • Киевская область – 4952 случая;
  • Львовская область – 13 111 случаев;
  • Луганская область – 243 случая;
  • Николаевская область – 981 случай;
  • Одесская область – 5909 случаев;
  • Полтавская область – 642 случая;
  • Ровенская область – 8460 случаев;
  • Сумская область – 1165 случаев;
  • Тернопольская область – 4626 случаев;
  • Харьковская область – 7493 случая;
  • Херсонская область – 334 случая;
  • Хмельницкая область – 1946 случаев;
  • Черновицкая область – 8926 случаев;
  • Черкасская область – 1286 случаев;
  • Черниговская область – 1468 случаев.