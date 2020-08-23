За минулу добу, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Сейчас в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев. Всего проведено 1416001 тестирования методом ПЦР.

Всего за сутки выписаны 500 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: