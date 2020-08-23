Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Сейчас в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев. Всего проведено 1416001 тестирования методом ПЦР.
Всего за сутки выписаны 500 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3592 случая;
- Волынская область – 5102 случая;
- Днепропетровская область – 1966 случаев;
- Донецкая область – 1234 случая;
- Житомирская область – 2821 случай;
- Закарпатская область – 6987 случаев;
- Запорожская область – 1331 случай;
- Ивано-Франковская область – 7805 случаев;
- Кировоградская область – 764 случая;
- Киев – 11814 случаев;
- Киевская область – 4952 случая;
- Львовская область – 13 111 случаев;
- Луганская область – 243 случая;
- Николаевская область – 981 случай;
- Одесская область – 5909 случаев;
- Полтавская область – 642 случая;
- Ровенская область – 8460 случаев;
- Сумская область – 1165 случаев;
- Тернопольская область – 4626 случаев;
- Харьковская область – 7493 случая;
- Херсонская область – 334 случая;
- Хмельницкая область – 1946 случаев;
- Черновицкая область – 8926 случаев;
- Черкасская область – 1286 случаев;
- Черниговская область – 1468 случаев.