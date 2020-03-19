В Украине зафиксированы 2 новых случая коронавируса, – МОЗ

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства охраны здоровья Украины “Коронавирус_Инфо”.
“Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.
Всего в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них – летальные.
Напомним, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.