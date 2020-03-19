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В Украине зафиксированы 2 новых случая коронавируса, – МОЗ

Сегодня, 19 марта, в Украине зафиксировали 2 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Общее количество больных в стране возросло до 18.

Четверг, 19 марта 2020, 16:38

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства охраны здоровья Украины “Коронавирус_Инфо”.

“Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Всего в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них – летальные.

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
  • Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

 

Теги: Житомирська область, Київ, пацієнти, коронавирус, , , Житомир, карантин, МОЗ

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