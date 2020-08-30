Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

30 августа в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2527 летальных, 56734 пациенты выздоровели. Всего проведено 1536171 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 596 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3948 случаев;
  • Волынская область – 5417 случаев;
  • Днепропетровская область – 2306 случаев;
  • Донецкая область – 1416 случаев;
  • Житомирская область – 3213 случаев;
  • Закарпатская область – 7456 случаев;
  • Запорожская область – 1558 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 9014 случаев;
  • Кировоградская область – 810 случаев;
  • Киев – 13093 случаи;
  • Киевская область – 5580 случаев;
  • Львовская область – 14 356 случаев;
  • Луганская область – 312 случаев;
  • Николаевская область – 1169 случаев;
  • Одесская область – 7094 случая;
  • Полтавская область – 770 случаев;
  • Ровенская область – 9098 случаев;
  • Сумская область – 1456 случаев;
  • Тернопольская область – 5865 случаев;
  • Харьковская область – 8889 случаев;
  • Херсонская область – 392 случая;
  • Хмельницкая область – 2402 случая;
  • Черновицкая область – 10 145 случаев;
  • Черкасская область – 1538 случаев;
  • Черниговская область – 1777 случаев.