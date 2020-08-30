За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

30 августа в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2527 летальных, 56734 пациенты выздоровели. Всего проведено 1536171 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 596 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3948 случаев;

Волынская область – 5417 случаев;

Днепропетровская область – 2306 случаев;

Донецкая область – 1416 случаев;

Житомирская область – 3213 случаев;

Закарпатская область – 7456 случаев;

Запорожская область – 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 9014 случаев;

Кировоградская область – 810 случаев;

Киев – 13093 случаи;

Киевская область – 5580 случаев;

Львовская область – 14 356 случаев;

Луганская область – 312 случаев;

Николаевская область – 1169 случаев;

Одесская область – 7094 случая;

Полтавская область – 770 случаев;

Ровенская область – 9098 случаев;

Сумская область – 1456 случаев;

Тернопольская область – 5865 случаев;

Харьковская область – 8889 случаев;

Херсонская область – 392 случая;

Хмельницкая область – 2402 случая;

Черновицкая область – 10 145 случаев;

Черкасская область – 1538 случаев;

Черниговская область – 1777 случаев.