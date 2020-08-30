Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.
30 августа в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2527 летальных, 56734 пациенты выздоровели. Всего проведено 1536171 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 596 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3948 случаев;
- Волынская область – 5417 случаев;
- Днепропетровская область – 2306 случаев;
- Донецкая область – 1416 случаев;
- Житомирская область – 3213 случаев;
- Закарпатская область – 7456 случаев;
- Запорожская область – 1558 случаев;
- Ивано-Франковская область – 9014 случаев;
- Кировоградская область – 810 случаев;
- Киев – 13093 случаи;
- Киевская область – 5580 случаев;
- Львовская область – 14 356 случаев;
- Луганская область – 312 случаев;
- Николаевская область – 1169 случаев;
- Одесская область – 7094 случая;
- Полтавская область – 770 случаев;
- Ровенская область – 9098 случаев;
- Сумская область – 1456 случаев;
- Тернопольская область – 5865 случаев;
- Харьковская область – 8889 случаев;
- Херсонская область – 392 случая;
- Хмельницкая область – 2402 случая;
- Черновицкая область – 10 145 случаев;
- Черкасская область – 1538 случаев;
- Черниговская область – 1777 случаев.
- Народный депутат от партии “Слуга народа” Степан Чернявский заразился коронавирусом COVID-19.
- 20% украинцев, у которых диагностировали заражение коронавирусом, нуждаются в госпитализации.