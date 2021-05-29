За минулу добу, 28 травня, в Україні зафіксували 3 096 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що серед хворих 144 дитини та 55 медпрацівників.

За минулу добу:

госпіталізовано – 1 309 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 10 199 осіб;

здійснено тестувань за добу – 57 384 (зокрема методом ПЛР – 25 401, методом ІФА – 10 963);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 020.

У МОЗ нагадали, що за весь час пандемії в Україні захворіло 2 199 769 осіб. З них 2 030 415 осіб одужали, 50 388 – померло.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Ситуація у регіонах:

м. Київ – 377 випадків;

Вінницька область – 58 випадків;

Волинська область – 87 випадків;

Дніпропетровська область – 261 випадок;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 170 випадків;

Івано-Франківська область – 65 випадків;

Київська область – 197 випадків;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 231 випадок;

Миколаївська область – 141 випадок;

Одеська область – 167 випадків;

Полтавська область – 106 випадків;

Рівненська область – 156 випадків;

Сумська область – 106 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 169 випадків;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 76 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 62 випадки;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу вакцинували 16 815 людей. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей.

Протягом доби працювали:

273 мобільних бригад,

354 пунктів щеплення.

Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людей.

У МОЗ додали, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.