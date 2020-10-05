Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По состоянию на 5 октября в Украине зафиксировано 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.

Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1145 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 6822 случая;
  • Волынская область – 8734 случая;
  • Днепропетровская область – 7137 случаев;
  • Донецкая область – 4413 случаев;
  • Житомирская область – 6934 случая;
  • Закарпатская область – 10 219 случаев;
  • Запорожская область – 4630 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 14 345 случаев;
  • Кировоградская область – 1184 случая;
  • Киев – 24736 случаев;
  • Киевская область – 9918 случаев;
  • Львовская область – 21 294 случая;
  • Луганская область – 1294 случая;
  • Николаевская область – 3819 случаев;
  • Одесская область – 14 729 случаев;
  • Полтавская область – 2965 случаев;
  • Ровенская область – 13 248 случаев;
  • Сумская область – 5453 случая;
  • Тернопольская область – 14 421 случай;
  • Харьковская область – 20 964 случая;
  • Херсонская область – 1496 случаев;
  • Хмельницкая область – 6968 случаев;
  • Черновицкая область – 15 286 случаев;
  • Черкасская область – 4550 случаев;
  • Черниговская область – 4677 случаев.