Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
По состоянию на 5 октября в Украине зафиксировано 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.
Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1145 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 6822 случая;
- Волынская область – 8734 случая;
- Днепропетровская область – 7137 случаев;
- Донецкая область – 4413 случаев;
- Житомирская область – 6934 случая;
- Закарпатская область – 10 219 случаев;
- Запорожская область – 4630 случаев;
- Ивано-Франковская область – 14 345 случаев;
- Кировоградская область – 1184 случая;
- Киев – 24736 случаев;
- Киевская область – 9918 случаев;
- Львовская область – 21 294 случая;
- Луганская область – 1294 случая;
- Николаевская область – 3819 случаев;
- Одесская область – 14 729 случаев;
- Полтавская область – 2965 случаев;
- Ровенская область – 13 248 случаев;
- Сумская область – 5453 случая;
- Тернопольская область – 14 421 случай;
- Харьковская область – 20 964 случая;
- Херсонская область – 1496 случаев;
- Хмельницкая область – 6968 случаев;
- Черновицкая область – 15 286 случаев;
- Черкасская область – 4550 случаев;
- Черниговская область – 4677 случаев.
- В Украине с понедельника, 5 октября, начало действовать новое деление на зоны карантина в зависимости от ситуации с заражением коронавирусом в регионах.