Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего проведено 2 602 635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 7637 случаев;
  • Волынская область – 9791 случай;
  • Днепропетровская область – 8967 случаев;
  • Донецкая область – 5699 случаев;
  • Житомирская область – 8464 случая;
  • Закарпатская область – 10 935 случаев;
  • Запорожская область – 5589 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 15 379 случаев;
  • Кировоградская область – 1325 случаев;
  • Киев – 27 693 случая;
  • Киевская область – 11 309 случаев;
  • Львовская область – 22 788 случаев;
  • Луганская область – 1852 случая;
  • Николаевская область – 4708 случаев;
  • Одесская область – 16 770 случаев;
  • Полтавская область – 4621 случай;
  • Ровенская область – 14 696 случаев;
  • Сумская область – 7280 случаев;
  • Тернопольская область – 15 992 случая;
  • Харьковская область – 25 186 случаев;
  • Херсонская область – 1985 случаев;
  • Хмельницкая область – 9011 случаев;
  • Черновицкая область – 16 488 случаев;
  • Черкасская область – 5668 случаев;
  • Черниговская область – 5621 случай.