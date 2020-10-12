Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего проведено 2 602 635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 7637 случаев;
- Волынская область – 9791 случай;
- Днепропетровская область – 8967 случаев;
- Донецкая область – 5699 случаев;
- Житомирская область – 8464 случая;
- Закарпатская область – 10 935 случаев;
- Запорожская область – 5589 случаев;
- Ивано-Франковская область – 15 379 случаев;
- Кировоградская область – 1325 случаев;
- Киев – 27 693 случая;
- Киевская область – 11 309 случаев;
- Львовская область – 22 788 случаев;
- Луганская область – 1852 случая;
- Николаевская область – 4708 случаев;
- Одесская область – 16 770 случаев;
- Полтавская область – 4621 случай;
- Ровенская область – 14 696 случаев;
- Сумская область – 7280 случаев;
- Тернопольская область – 15 992 случая;
- Харьковская область – 25 186 случаев;
- Херсонская область – 1985 случаев;
- Хмельницкая область – 9011 случаев;
- Черновицкая область – 16 488 случаев;
- Черкасская область – 5668 случаев;
- Черниговская область – 5621 случай.
- Министерство образования и науки в понедельник, 12 октября, будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.