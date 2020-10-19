Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
По состоянию на 19 октября в Украине 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4766 новых случаев. Всего проведено 2815833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 8418 случаев;
- Волынская область – 10 986 случаев;
- Днепропетровская область – 11 108 случаев;
- Донецкая область – 7133 случая;
- Житомирская область – 10 095 случаев;
- Закарпатская область – 11 825 случаев;
- Запорожская область – 6483 случая;
- Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;
- Кировоградская область – 1591 случай;
- Киев – 30848 случаев;
- Киевская область – 12924 случая;
- Львовская область – 25 103 случая;
- Луганская область – 2467 случаев;
- Николаевская область – 5865 случаев;
- Одесская область – 19 079 случаев;
- Полтавская область – 6051 случай;
- Ровенская область – 16 034 случая;
- Сумская область – 9104 случая;
- Тернопольская область – 17 503 случая;
- Харьковская область – 29 113 случаев;
- Херсонская область – 2570 случаев;
- Хмельницкая область – 11 035 случаев;
- Черновицкая область – 17 866 случаев;
- Черкасская область – 6892 случая;
- Черниговская область – 6779 случаев.