Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По состоянию на 19 октября в Украине 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4766 новых случаев. Всего проведено 2815833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 8418 случаев;
  • Волынская область – 10 986 случаев;
  • Днепропетровская область – 11 108 случаев;
  • Донецкая область – 7133 случая;
  • Житомирская область – 10 095 случаев;
  • Закарпатская область – 11 825 случаев;
  • Запорожская область – 6483 случая;
  • Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;
  • Кировоградская область – 1591 случай;
  • Киев – 30848 случаев;
  • Киевская область – 12924 случая;
  • Львовская область – 25 103 случая;
  • Луганская область – 2467 случаев;
  • Николаевская область – 5865 случаев;
  • Одесская область – 19 079 случаев;
  • Полтавская область – 6051 случай;
  • Ровенская область – 16 034 случая;
  • Сумская область – 9104 случая;
  • Тернопольская область – 17 503 случая;
  • Харьковская область – 29 113 случаев;
  • Херсонская область – 2570 случаев;
  • Хмельницкая область – 11 035 случаев;
  • Черновицкая область – 17 866 случаев;
  • Черкасская область – 6892 случая;
  • Черниговская область – 6779 случаев.