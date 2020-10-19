Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По состоянию на 19 октября в Украине 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4766 новых случаев. Всего проведено 2815833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: