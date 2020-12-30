Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Секвенирование нужно, чтобы выявить, какие штаммы и субтипы циркулируют на той или иной географической территории, каким образом вирус распространяется, произошли ли мутации в геноме вируса, и определить пути импорта возбудителя – из какой страны он происходит.
Данные о циркуляции штаммов коронавируса в мире может пересмотреть абсолютно каждый в открытых базах данных, в частности GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2).
По состоянию на 30 декабря на территории Украины зафиксировано образцы вируса, который входит в глобальную генетическую линию В, с китайского Уханя.
Специалисты Центра общественного здоровья имеют результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Они отобраны в украинцев из 9 регионов, в частности Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и города Киев.
Определено, что в Украине циркулируют 5 штаммов коронавируса:
- В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии;
- В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC)
- В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;
- В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании;
- В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.
Важно, что сейчас в Украине не выявлено нового агрессивного штамма коронавируса, который зафиксировали в Великобритании. Из-за увеличения больных и быстрой мутации вируса с января 2021 года референс-лаборатория ЦОЗ будет ежемесячно направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- Правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.