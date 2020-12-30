Мутации коронавируса в Украине фиксируют с помощью генетического анализа коронавируса - секвенирование генома. Однако эти данные не получить в любой лаборатории.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Секвенирование нужно, чтобы выявить, какие штаммы и субтипы циркулируют на той или иной географической территории, каким образом вирус распространяется, произошли ли мутации в геноме вируса, и определить пути импорта возбудителя – из какой страны он происходит.

Данные о циркуляции штаммов коронавируса в мире может пересмотреть абсолютно каждый в открытых базах данных, в частности GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2).

По состоянию на 30 декабря на территории Украины зафиксировано образцы вируса, который входит в глобальную генетическую линию В, с китайского Уханя.

Специалисты Центра общественного здоровья имеют результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Они отобраны в украинцев из 9 регионов, в частности Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и города Киев.

Определено, что в Украине циркулируют 5 штаммов коронавируса:

В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии;

В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC)

В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;

В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании;

В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Важно, что сейчас в Украине не выявлено нового агрессивного штамма коронавируса, который зафиксировали в Великобритании. Из-за увеличения больных и быстрой мутации вируса с января 2021 года референс-лаборатория ЦОЗ будет ежемесячно направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.