Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1037 человек;
- летальных случаев – 145;
- выздоровели – 5123 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 33 502 (в том числе методом ПЦР – 27881, методом ИФА – 5621).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 821 947 человек;
- выздоровели – 423 704 человека;
- летальных исходов – 13 733;
- проведения ПЦР-тестов – 4807961.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 81335 случаев;
- Винницкая область – 18 714 случаев;
- Волынская область – 26 211 случаев;
- Днепропетровская область – 45 040 случаев;
- Донецкая область – 25792 случаи;
- Житомирская область – 32 318 случаев;
- Закарпатская область – 24 663 случая;
- Запорожская область – 36 937 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 438 случаев;
- Киевская область – 43854 случаи;
- Кировоградская область – 6360 случаев;
- Луганская область – 7088 случаев;
- Львовская область – 50 175 случаев;
- Николаевская область – 21 429 случаев;
- Одесская область – 51 810 случаев;
- Полтавская область – 25 655 случаев;
- Ровенская область – 33 714 случаев;
- Сумская область – 33 658 случаев;
- Тернопольская область – 29 788 случаев;
- Харьковская область – 59 393 случая;
- Херсонская область – 12 159 случаев;
- Хмельницкая область – 32 429 случаев;
- Черкасская область – 27 167 случаев;
- Черновицкая область – 35 378 случаев;
- Черниговская область – 21 442 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
- По состоянию на 4 декабря в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.