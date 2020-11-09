Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За последние сутки госпитализированы – 1100 человек; летальных случаев – 115; выздоровели – 2277 человек; осуществлено тестирований за сутки – 41 114 (в т.ч. методом ПЦР – 34393, методом ИФА – 6721).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 469 018 человек;
  • выздоровели – 209 143 человека;
  • летальных исходов – 8565;
  • проведения ПЦР-тестов – 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 44920 случаев;
  • Винницкая область – 12 566 случаев;
  • Волынская область – 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область – 17 965 случаев;
  • Донецкая область – 14 190 случаев;
  • Житомирская область – 18 970 случаев;
  • Закарпатская область – 17 192 случая;
  • Запорожская область – 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 24 494 случая;
  • Киевская область – 20 410 случаев;
  • Кировоградская область – 3142 случая;
  • Луганская область – 4539 случаев;
  • Львовская область – 33 754 случая;
  • Николаевская область – 10 559 случаев;
  • Одесская область – 28 728 случаев;
  • Полтавская область – 12 204 случая;
  • Ровенская область – 22 140 случаев;
  • Сумская область – 14 863 случая;
  • Тернопольская область – 22 216 случаев;
  • їХарьковская область – 43 930 случаев;
  • Херсонская область – 5558 случаев;
  • Хмельницкая область – 19 839 случаев;
  • Черкасская область – 10 723 случая;
  • Черновицкая область – 25 411 случаев;
  • Черниговская область – 10 164 случая.