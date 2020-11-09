За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19: из них детей - 350, медработников - 321.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За последние сутки госпитализированы – 1100 человек; летальных случаев – 115; выздоровели – 2277 человек; осуществлено тестирований за сутки – 41 114 (в т.ч. методом ПЦР – 34393, методом ИФА – 6721).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 469 018 человек;

выздоровели – 209 143 человека;

летальных исходов – 8565;

проведения ПЦР-тестов – 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 44920 случаев;

Винницкая область – 12 566 случаев;

Волынская область – 16 436 случаев;

Днепропетровская область – 17 965 случаев;

Донецкая область – 14 190 случаев;

Житомирская область – 18 970 случаев;

Закарпатская область – 17 192 случая;

Запорожская область – 14 105 случаев;

Ивано-Франковская область – 24 494 случая;

Киевская область – 20 410 случаев;

Кировоградская область – 3142 случая;

Луганская область – 4539 случаев;

Львовская область – 33 754 случая;

Николаевская область – 10 559 случаев;

Одесская область – 28 728 случаев;

Полтавская область – 12 204 случая;

Ровенская область – 22 140 случаев;

Сумская область – 14 863 случая;

Тернопольская область – 22 216 случаев;

їХарьковская область – 43 930 случаев;

Херсонская область – 5558 случаев;

Хмельницкая область – 19 839 случаев;

Черкасская область – 10 723 случая;

Черновицкая область – 25 411 случаев;

Черниговская область – 10 164 случая.