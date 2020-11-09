Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За последние сутки госпитализированы – 1100 человек; летальных случаев – 115; выздоровели – 2277 человек; осуществлено тестирований за сутки – 41 114 (в т.ч. методом ПЦР – 34393, методом ИФА – 6721).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 469 018 человек;
- выздоровели – 209 143 человека;
- летальных исходов – 8565;
- проведения ПЦР-тестов – 3648292.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 44920 случаев;
- Винницкая область – 12 566 случаев;
- Волынская область – 16 436 случаев;
- Днепропетровская область – 17 965 случаев;
- Донецкая область – 14 190 случаев;
- Житомирская область – 18 970 случаев;
- Закарпатская область – 17 192 случая;
- Запорожская область – 14 105 случаев;
- Ивано-Франковская область – 24 494 случая;
- Киевская область – 20 410 случаев;
- Кировоградская область – 3142 случая;
- Луганская область – 4539 случаев;
- Львовская область – 33 754 случая;
- Николаевская область – 10 559 случаев;
- Одесская область – 28 728 случаев;
- Полтавская область – 12 204 случая;
- Ровенская область – 22 140 случаев;
- Сумская область – 14 863 случая;
- Тернопольская область – 22 216 случаев;
- їХарьковская область – 43 930 случаев;
- Херсонская область – 5558 случаев;
- Хмельницкая область – 19 839 случаев;
- Черкасская область – 10 723 случая;
- Черновицкая область – 25 411 случаев;
- Черниговская область – 10 164 случая.
- 7 ноября в Украине подтвердили 9397 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 138 смертей от болезни.