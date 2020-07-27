По состоянию на утро 27 июля в Украине 65656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.

Кроме того, за предыдущие сутки от осложнений после COVID-19 умерло 11 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2589 случаев;

Волынская область – 3616 случаев;

Днепропетровская область – 1330 случаев;

Донецкая область – 850 случаев;

Житомирская область – 1723 случая;

Закарпатская область – 4874 случая;

Запорожская область – 750 случаев;

Ивано-Франковская область – 4121 случай;

Кировоградская область – 695 случаев;

Киев – 7690 случаев;

Киевская область – 3548 случаев;

Львовская область – 8952 случая;

Луганская область – 120 случаев;

Николаевская область – 559 случаев;

Одесская область – 2960 случаев;

Полтавская область – 394 случая;

Ровенская область – 5701 случай;

Сумская область – 445 случаев;

Тернопольская область – 2773 случая;

Харьковская область – 3431 случай;

Херсонская область – 220 случаев;

Хмельницкая область – 1059 случаев;

Черновицкая область – 5634 случая;

Черкасская область – 902 случая;

Черниговская область – 720 случаев.

Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины предупредили, что 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.