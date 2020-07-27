Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.

Кроме того, за предыдущие сутки от осложнений после COVID-19 умерло 11 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2589 случаев;
  • Волынская область – 3616 случаев;
  • Днепропетровская область – 1330 случаев;
  • Донецкая область – 850 случаев;
  • Житомирская область – 1723 случая;
  • Закарпатская область – 4874 случая;
  • Запорожская область – 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 4121 случай;
  • Кировоградская область – 695 случаев;
  • Киев – 7690 случаев;
  • Киевская область – 3548 случаев;
  • Львовская область – 8952 случая;
  • Луганская область – 120 случаев;
  • Николаевская область – 559 случаев;
  • Одесская область – 2960 случаев;
  • Полтавская область – 394 случая;
  • Ровенская область – 5701 случай;
  • Сумская область – 445 случаев;
  • Тернопольская область – 2773 случая;
  • Харьковская область – 3431 случай;
  • Херсонская область – 220 случаев;
  • Хмельницкая область – 1059 случаев;
  • Черновицкая область – 5634 случая;
  • Черкасская область – 902 случая;
  • Черниговская область – 720 случаев.

Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины предупредили, что 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.