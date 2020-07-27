Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.
Кроме того, за предыдущие сутки от осложнений после COVID-19 умерло 11 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2589 случаев;
- Волынская область – 3616 случаев;
- Днепропетровская область – 1330 случаев;
- Донецкая область – 850 случаев;
- Житомирская область – 1723 случая;
- Закарпатская область – 4874 случая;
- Запорожская область – 750 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4121 случай;
- Кировоградская область – 695 случаев;
- Киев – 7690 случаев;
- Киевская область – 3548 случаев;
- Львовская область – 8952 случая;
- Луганская область – 120 случаев;
- Николаевская область – 559 случаев;
- Одесская область – 2960 случаев;
- Полтавская область – 394 случая;
- Ровенская область – 5701 случай;
- Сумская область – 445 случаев;
- Тернопольская область – 2773 случая;
- Харьковская область – 3431 случай;
- Херсонская область – 220 случаев;
- Хмельницкая область – 1059 случаев;
- Черновицкая область – 5634 случая;
- Черкасская область – 902 случая;
- Черниговская область – 720 случаев.
Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины предупредили, что 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.
- В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продолжить адаптивный карантин до 31 августа.