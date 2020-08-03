Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
По состоянию на 3 августа в Украине 73158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39876 пациентов выздоровели. Всего проведено 1067006 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2815 случаев;
- Волынская область – 3949 случаев;
- Днепропетровская область – 1438 случаев;
- Донецкая область – 898 случаев;
- Житомирская область – 1948 случаев;
- Закарпатская область – 5318 случаев;
- Запорожская область – 846 случаев;
- Ивано-Франковская область – 4914 случаев;
- Кировоградская область – 711 случаев;
- м. Киев – 8554 случая;
- Киевская область – 3845 случаев;
- Львовская область – 9921 случай;
- Луганская область – 128 случаев;
- Николаевская область – 642 случая;
- Одесская область – 3482 случая;
- Полтавская область – 459 случаев;
- Ровенская область – 6270 случаев;
- Сумская область – 541 случай;
- Тернопольская область – 3113 случаев;
- Харьковская область – 3950 случаев;
- Херсонская область – 230 случаев;
- Хмельницкая область – 1189 случаев;
- Черновицкая область – 6143 случая;
- Черкасская область – 954 случая;
- Черниговская область – 900 случаев.
- В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за 1 августа выявили еще 23 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
- По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано 1112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.