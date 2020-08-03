В Украине за 2 августа зафиксировано 990 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за сутки выписаны 333 пациента.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По состоянию на 3 августа в Украине 73158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39876 пациентов выздоровели. Всего проведено 1067006 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2815 случаев;

Волынская область – 3949 случаев;

Днепропетровская область – 1438 случаев;

Донецкая область – 898 случаев;

Житомирская область – 1948 случаев;

Закарпатская область – 5318 случаев;

Запорожская область – 846 случаев;

Ивано-Франковская область – 4914 случаев;

Кировоградская область – 711 случаев;

м. Киев – 8554 случая;

Киевская область – 3845 случаев;

Львовская область – 9921 случай;

Луганская область – 128 случаев;

Николаевская область – 642 случая;

Одесская область – 3482 случая;

Полтавская область – 459 случаев;

Ровенская область – 6270 случаев;

Сумская область – 541 случай;

Тернопольская область – 3113 случаев;

Харьковская область – 3950 случаев;

Херсонская область – 230 случаев;

Хмельницкая область – 1189 случаев;

Черновицкая область – 6143 случая;

Черкасская область – 954 случая;

Черниговская область – 900 случаев.