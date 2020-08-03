Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По состоянию на 3 августа в Украине 73158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39876 пациентов выздоровели. Всего проведено 1067006 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2815 случаев;
  • Волынская область – 3949 случаев;
  • Днепропетровская область – 1438 случаев;
  • Донецкая область – 898 случаев;
  • Житомирская область – 1948 случаев;
  • Закарпатская область – 5318 случаев;
  • Запорожская область – 846 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 4914 случаев;
  • Кировоградская область – 711 случаев;
  • м. Киев – 8554 случая;
  • Киевская область – 3845 случаев;
  • Львовская область – 9921 случай;
  • Луганская область – 128 случаев;
  • Николаевская область – 642 случая;
  • Одесская область – 3482 случая;
  • Полтавская область – 459 случаев;
  • Ровенская область – 6270 случаев;
  • Сумская область – 541 случай;
  • Тернопольская область – 3113 случаев;
  • Харьковская область – 3950 случаев;
  • Херсонская область – 230 случаев;
  • Хмельницкая область – 1189 случаев;
  • Черновицкая область – 6143 случая;
  • Черкасская область – 954 случая;
  • Черниговская область – 900 случаев.

  • В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за 1 августа выявили еще 23 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
  • По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано 1112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.