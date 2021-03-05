Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, информирует корреспондент #Букв.
“Согласно нашей статистике, на 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%”, – отметил министр.
По словам Степанова, за все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал надзора врачей.
“Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это был медицинский работник, который сразу на следующий день начал выполняться свои обязанности”, – заверил он.
Глава МОЗ также пояснил, что подразумевается под “незначительными аллергическими реакциями”.
“Это, например, покраснение кожи в месте укола, или повышение температуры у человека до различных цифр – 37, 38 градусов, иногда было и 38,5, которая держится несколько часов. Это индивидуальные особенности каждого человека. Эти реакции происходят на введение любого иммунобиологического препарата”, – отметил Степанов.
Министр также сообщил, что на вакцинацию от COVID-19 записались уже более 127 тысяч украинцев. Степанов напомнил, что запись можно осуществить онлайн.
“Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках – без проблем. На сегодняшний день на вакцинацию записались уже 127 тысяч 628 человек”, – заявил он.
- Сегодня министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.