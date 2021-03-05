В Украине в рамках кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 было зафиксировано 126 случаев "незначительных аллергических реакций" (или 1,2%).

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, информирует корреспондент #Букв.

“Согласно нашей статистике, на 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%”, – отметил министр.

По словам Степанова, за все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал надзора врачей.

“Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии. Это был медицинский работник, который сразу на следующий день начал выполняться свои обязанности”, – заверил он.

Глава МОЗ также пояснил, что подразумевается под “незначительными аллергическими реакциями”.

“Это, например, покраснение кожи в месте укола, или повышение температуры у человека до различных цифр – 37, 38 градусов, иногда было и 38,5, которая держится несколько часов. Это индивидуальные особенности каждого человека. Эти реакции происходят на введение любого иммунобиологического препарата”, – отметил Степанов.

Министр также сообщил, что на вакцинацию от COVID-19 записались уже более 127 тысяч украинцев. Степанов напомнил, что запись можно осуществить онлайн.

“Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках – без проблем. На сегодняшний день на вакцинацию записались уже 127 тысяч 628 человек”, – заявил он.