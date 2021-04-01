Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Так, за минувшие сутки зафиксировано 17 569 новых случаев коронавирусной болезни, умер 421 украинец.
30 марта зафиксировано летальных случаев – 407.
29 марта – 286 летальных случаев
27 марта – 203 летальных случаев.
26 марта – 290 летальных случаев.
25 марта – 326 летальных случаев. За этот день было зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – 18132.
- Ранее сообщалось, что смертность от COVID-19 в Украине может достичь пика к концу марта.