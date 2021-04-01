В Украине за минувшие сутки, 31 марта, зафиксировано рекордное количество летальных случаев от COVID-19.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Так, за минувшие сутки зафиксировано 17 569 новых случаев коронавирусной болезни, умер 421 украинец.

30 марта зафиксировано летальных случаев – 407.

29 марта – 286 летальных случаев

27 марта – 203 летальных случаев.

26 марта – 290 летальных случаев.

25 марта – 326 летальных случаев. За этот день было зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – 18132.