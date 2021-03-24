Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт. Отмечается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.
По данным Минздрава, 15 марта мужчина получил прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. На следующий день мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3.
“Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакциной были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано”, – говорится в сообщении.
Руководитель мобильной бригады, которая вакцинировала умершего, рассказал, что пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья не было.
Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.
- Сегодня ночью стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. Два дня назад она была вакцинирована от COVID-19.
- Позже в Министерстве охраны здоровья заявили, что для установления точной причины смерти военнослужащей в Одесской области после того, как ей сделали прививку вакциной Covishield, назначена судебно-медицинская экспертиза.
- В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти военнослужащей в Одесской области, которая во вторник умерла в Одесской области после прививки вакциной Covishield, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.