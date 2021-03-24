В среду, 24 марта, в городской клинической больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку откоронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт. Отмечается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

По данным Минздрава, 15 марта мужчина получил прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. На следующий день мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3.

“Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакциной были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано”, – говорится в сообщении.

Руководитель мобильной бригады, которая вакцинировала умершего, рассказал, что пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья не было.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.