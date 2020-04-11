По состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 151 случай;

Волынская область – 52 случая;

Днепропетровская область – 55 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 74 случая;

Закарпатская область – 60 случаев;

Запорожская область – 64 случая;

Ивано-Франковская область – 274 случая;

Кировоградская область – 106 случаев;

м. Киев – 396 случаев;

Киевская область – 149 случаев;

Львовская область – 96 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 0 случаев;

Одесская область – 51 случай;

Полтавская область – 24 случая;

Ровенская область – 103 случая;

Сумская область – 69 случаев;

Тернопольская область – 208 случаев;

Харьковская область – 8 случаев;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черновицкая область – 409 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19, – отметили в ведомстве.