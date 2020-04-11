Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 151 случай;
  • Волынская область – 52 случая;
  • Днепропетровская область – 55 случаев;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 74 случая;
  • Закарпатская область – 60 случаев;
  • Запорожская область – 64 случая;
  • Ивано-Франковская область – 274 случая;
  • Кировоградская область – 106 случаев;
  • м. Киев – 396 случаев;
  • Киевская область – 149 случаев;
  • Львовская область – 96 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 0 случаев;
  • Одесская область – 51 случай;
  • Полтавская область – 24 случая;
  • Ровенская область – 103 случая;
  • Сумская область – 69 случаев;
  • Тернопольская область – 208 случаев;
  • Харьковская область – 8 случаев;
  • Херсонская область – 28 случаев;
  • Хмельницкая область – 18 случаев;
  • Черновицкая область – 409 случаев;
  • Черкасская область – 93 случая;
  • Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19, – отметили в ведомстве.