Об этом сообщила пресс-служба Института массовой информации.

В частности, 18 июня ИМИ зафиксировал один случай препятствования журналистам, который произошел в Днепре. На журналистку телеканала “Открытый” Кристину Маликову в магазине, работу в условиях карантина которого она проверяла, напали продавец и его владелица. Они забрали мобильный телефон и удалили снятое на него видео. У журналистки остались ссадины.

В общем больше всего нарушений зафиксировано в Киеве с областью и в Днепропетровской области (по шесть), в Херсонской области – четыре, три – во Львовской, по два случая – в Черновицкой области, Полтавской, Хмельницкой и Одесской, и по одному случаю – на Донбассе, в Черкассах, Николаеве и в Запорожье.