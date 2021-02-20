За прошедшие сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 225 человек;

летальных исходов – 73;

выздоровели – 4 539 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 67 017 (в том числе методом ПЦР – 29 731, методом ИФА – 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 102).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 299 967 человек;

выздоровели – 1 144 516 человек;

летальных исходов – 25 045;

проведения ПЦР-тестов – 6 681 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 415 случаев;

Винницкая область – 554 случая;

Волынская область – 166 случаев;

Днепропетровская область – 290 случаев;

Донецкая область – 168 случаев;

Житомирская область – 369 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 738 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 42 случая;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 420 случаев;

Николаевская область – 163 случая;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 138 случаев;

Ровенская область – 142 случая;

Сумская область – 143 случая;

Тернопольская область – 203 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 522 случая;

Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.