В Україні зафіксували понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 30 квітня, в Україні зафіксували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 051 особа;

летальних випадків – 351;

одужало – 14 956 осіб;

здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 078 086 осіб;

одужало – 1 670 481 особа;

летальних випадків – 44 436;

проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), Києві (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Водночас, за добу 30 квітня в Україні було щеплено проти коронавірусу 49 985 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 752 295 людей щеплено, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;

Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;

Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;

Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;

Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;

Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;

Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;

Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;

Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;

Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;

Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;

Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;

Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;

Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;

Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;

Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;

Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;

Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;

Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;

Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;

Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;

Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.

Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.