Об этом сообщили на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.
Первое землетрясение произошло 2 декабря в 16:14:32 на территории Ивано-Франковской области. Возле города Надворная сила подземных толчков достигала 2,7 балла по шкале Рихтера.
На следующий день в 14:35:00 и 14:35:24 подземные толчки зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях. Землетрясения произошли возле города Дрогобыч и в Воловецком районе Закарпатской области. Сейсмологи отметили, что сила землетрясений достигала 1,5 балла.
К счастью, подземные толчки были незначительными. Разрушений они не вызвали.
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