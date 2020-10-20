Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Критической остается ситуация в Донецкой и Луганской областях. В этих регионах заполнено 100% коек для пациентов с коронавирусом. Напряженной ситуация является в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.
Меньше половины больничных коек занято всего в двух областях Украины – Кировоградской (49,2%) и Житомирской (49,8%).
К ослаблению карантина не готова ни одна область страны из-за критического показателя заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 195,7 при норме 40. Хуже всего ситуация наблюдается в Сумской области (342,9) и Киеве (209,7).
Напомним, что с 19 октября в Украине начинает действовать новое карантинное разделение регионов. 15 октября соответственное решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- 20 октября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каких условиях в Украине снова введут жесткий карантин. По его словам, разработан алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности. Этот план обеспечивает оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что если будет более 9500 инфицированных ежесуточно, власть будет вынуждена вводить жесткий карантин.