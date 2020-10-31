Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Крайне напряженной остается ситуация в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.
Лучшая ситуация с загруженностью больничных коек в Тернопольской области. Там занято 54,2% коек.
Кроме того, во всех регионах Украины существенно превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем этот показатель составляет 246,4 при норме 40. Критическая ситуация с заболеваемостью в Черновицкой области – 467,7. В столице этот показатель составляет 254,3.
- По состоянию на 31 октября, в Украине новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и по количеству летальных исходов. В частности, за сутки в Украине подтвердили 8 752 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.