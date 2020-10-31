По состоянию на субботу, 31 октября, в Украине занято 67,2% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом не осталось области, где занято менее 50% коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Крайне напряженной остается ситуация в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

Лучшая ситуация с загруженностью больничных коек в Тернопольской области. Там занято 54,2% коек.

Кроме того, во всех регионах Украины существенно превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем этот показатель составляет 246,4 при норме 40. Критическая ситуация с заболеваемостью в Черновицкой области – 467,7. В столице этот показатель составляет 254,3.