Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Наиболее критичная ситуация сейчас в Одесской (74,6%), Луганской (75%) и Запорожской областях (77,3%).
По всем областях, кроме Херсонской и Тернопольской, загруженность коек выше 50%.
В МОЗ сделали акцент на том, что в Украине ни одна область не готова к ослаблению карантина, поскольку везде превышен показатель заболеваемости COVID-19.
В среднем по стране это 216,5, при норме 40.
Наихудшая ситуация в Сумской и Хмельницкой областях.
- По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 6088 человек, 102 человека умерли.