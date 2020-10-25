По состоянию на 25 октября в Украине заняты 61,1% больничных коек для пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Наиболее критичная ситуация сейчас в Одесской (74,6%), Луганской (75%) и Запорожской областях (77,3%).

По всем областях, кроме Херсонской и Тернопольской, загруженность коек выше 50%.

В МОЗ сделали акцент на том, что в Украине ни одна область не готова к ослаблению карантина, поскольку везде превышен показатель заболеваемости COVID-19.

В среднем по стране это 216,5, при норме 40.

Наихудшая ситуация в Сумской и Хмельницкой областях.