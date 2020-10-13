Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
“У нас достаточно напряженная ситуация с койко-местами, с госпитализациями. За минувшие сутки были госпитализированы 865 человек. Всего на сегодняшнее утро у нас заняты 21 тыс. 277 коек в целом по стране. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение, но эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни и нуждаются в стационарном лечении”, – отметил Степанов.
По его словам, в данный момент 34 154 койки для больных COVID-19 уже введены в обращение по стране. Еще 6,5 тыс. готовы к введению.
Степанов уточнил, что максимальное количество коек, которое способна предоставить украинская медицинская система, – 52 тысячи.
“Победа над COVID-19 невозможна исключительно при помощи медицинской системы. Она не выдержит. Максимальное количество коек у нас – 52 тысячи. На сегодняшний день у нас 34 154 койки введены в обращение в целом по стране. Еще есть 6,5 тыс., которые готовы к вводу в обращение. Мы еще добавим 12 тысяч”, – рассказал Степанов.
Глава МОЗ уточнил, что планируется, в частности, привлечь места в Академии медицинских наук, “в различных других заведениях”. При этом министр отметил, что ресурсы не безграничны, поэтому нужно соблюдать противоэпидемические мероприятия.
(На видео – с 2:10)
Согласно данным МОЗ Украины, загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской Харьковской областях загруженность коек составляет более 70%.
Загруженность коек в целом по Украине составляет 62,3%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве и всех областях Украины, кроме Кировоградской.
В данный момент требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградская область.
- По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтверждено 5133 новых случая коронавируса COVID-19.
- С 12 октября Киев отнесен к “оранжевой” карантинной зоне. Канев, что в Черкасской области, и Сумы – в “красной” зоне. В Тернополе и Бережанах карантин ослабили.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.