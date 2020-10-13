По состоянию на утро 13 октября в Украине уже заняты более 21 из 34 тысяч больничных коек, предназначенных для больных COVID-19 (или около двух третей).

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“У нас достаточно напряженная ситуация с койко-местами, с госпитализациями. За минувшие сутки были госпитализированы 865 человек. Всего на сегодняшнее утро у нас заняты 21 тыс. 277 коек в целом по стране. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение, но эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни и нуждаются в стационарном лечении”, – отметил Степанов.

По его словам, в данный момент 34 154 койки для больных COVID-19 уже введены в обращение по стране. Еще 6,5 тыс. готовы к введению.

Степанов уточнил, что максимальное количество коек, которое способна предоставить украинская медицинская система, – 52 тысячи.

“Победа над COVID-19 невозможна исключительно при помощи медицинской системы. Она не выдержит. Максимальное количество коек у нас – 52 тысячи. На сегодняшний день у нас 34 154 койки введены в обращение в целом по стране. Еще есть 6,5 тыс., которые готовы к вводу в обращение. Мы еще добавим 12 тысяч”, – рассказал Степанов.

Глава МОЗ уточнил, что планируется, в частности, привлечь места в Академии медицинских наук, “в различных других заведениях”. При этом министр отметил, что ресурсы не безграничны, поэтому нужно соблюдать противоэпидемические мероприятия.

(На видео – с 2:10)

Согласно данным МОЗ Украины, загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской Харьковской областях загруженность коек составляет более 70%.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 62,3%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве и всех областях Украины, кроме Кировоградской.

В данный момент требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградская область.