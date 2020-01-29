Об этом сообщила пресс-служба “1+1 Media”.

В частности, платными стали телеканалы:

1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН, Бигуди;

СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;

Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.

В то же время, в открытом доступе остались общественные и часть информационных телеканалов, среди них: Прямой, 5 канал, 112 Украина, NewsOne, ZIK, Украина 24, 24 канал, Эспрессо, Наш и другие. Также в свободном доступе остались иностранные каналы.

Что делать после кодирования?

Вариант 1

После кодирования стоит приобрести современный тюнер спутникового телевидения, который поддерживает кодировку “VERIMATRIX” и подключиться к одному из двух официальных провайдеров услуг спутникового телевидения: Xtra TV или Viasat.

Рекомендованная розничная стоимость тюнера составляет 1099 грн. Такой тюнер должен обязательно содержать маркировку “УТБ”. Найти его можно в розничных сетях электроники и бытовой техники, в интернет-магазинах, у мастеров по подключению спутникового оборудования, а также на сайтах операторов спутникового телевидения.

Далее нужно установить и настроить тюнер. В случае, если пользователю не удается произвести настройку самостоятельно, он можете в телефонном режиме воспользоваться поддержкой оператора колл-центра провайдера спутникового телевидения, услугами которого пользуется. Кроме этого, по желанию, возможно вызвать мастера на дом для настройки оборудования.

Вариант 2

Заблокированные каналы можно смотреть через эфирное цифровое вещание T2, если в вашей местности есть покрытие. Расположение передатчиков Т2 и перечень каналов можно посмотреть на сайте Национального совета телевидения и радиовещания, а цена приемника стартует от 300 грн.

Вариант 3

Также можно заказать услугу телевидения в своего интернет-провайдера или купив подписку на соответствующей интернет-платформе.