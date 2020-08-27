В Украине заработала база Ukrainian Short Films - первая масштабная онлайн-библиотека украинской короткометражного кино от времени его возникновения до наших дней.

Базу создала кураторский формация Wiz-Art при поддержке Украинского культурного фонда.

База Ukrainian Short Films будет способствовать продвижению украинских короткометражек за рубежом, а также выполнять архивную функцию и хранить в фокусе зрителей и индустрии работы украинских режиссеров от начала ХХ века до наших дней.

“Десятки и сотни украинских короткометражных фильмов, прогремевших на кинофестивалях, или растворялись в небытии, или выкладывались на YouTube, где также терялись и со временем исчезали. Создание базы украинского кино призвано решить эту проблему”, – рассказал Александр Телюк, киновед и контент менеджер Ukrainian Short Films.

База доступна в двух языковых версиях – украинской и английской (запуск англоязычной версии запланирован на начало сентября 2020 года). Легкий поиск фильмов обеспечивают фильтры: по названию, тематике, именем режиссера, годом выхода, продолжительностью или жанру фильма.

Размещение фильмов в базе Ukrainian Short Films для украинских режиссеров / -ок является бесплатным. В случае заинтересованности кураторы / ки смогут напрямую общаться с режиссерами / ками о показах фильмов на их площадках.

“База Украинские короткометражки (Ukrainian Short Films) – никогда не будет коммерческой, она является нашей социальной составляющей. Мы хотим распространять и знакомить как украинский, так и мир с хорошим и актуальным украинском кино. Хранить память о нем”, – рассказала Ульяна Вдовичин, операционная директор Wiz-Art.

Сейчас база насчитывает полсотни фильмов и ее наполнение продолжается. На первом этапе работы над базой проанализировали историю украинского кино и составили список украинских короткометражных фильмов за все времена. Следующими шагами был отбор фильмов, которые могут быть интересными для международных кураторов. Сейчас ведутся переговоры с правообладателями фильмов и их внесения в Ukrainian Short Films.

Для пользования базой кинопрофессионалам и критикам нужно аккредитоваться на платформе Big Short (bigshort.com.ua). Время ожидания на рассмотрение заявки – 24 часа.

Ссылка на базу: https://bigshort.com.ua/ukrainian_short_films