Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в приложении “Дія” заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент #Букв.

“В начале февраля презентовали “Дію” с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации авто, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии “Государство в смартфоне”, прошло всего два месяца, и сегодня мы делаем не менее важный, революционный шаг – представляем цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт теперь доступны в приложении “Дія”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что за первые три дня с момента запуска мобильного приложения “Дія” его пользователями стали 1 миллион украинцев, сейчас уже количество достигло 2,3 миллиона.

Зеленский также подчеркнул, что Украина является одной из первых стран, которая ввела цифровые паспорта и первой страной, которая предоставила им юридические права.

“Мы были десятые в мире, кто ввел цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации и стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта и точно первые, кто предоставил им юридические права, имеющие пластиковые или бумажные”, – сказал он.

Президент также отметил, что уже с сегодняшнего дня украинцы могут использовать Е-паспорт в любых ситуациях: “от предъявления полиции в условиях карантина до получения банковских или государственных услуг”.